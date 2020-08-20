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Глава МИД Белоруссии рассказал об угрозах в адрес его малолетнего сына

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в адрес членов его семьи поступают угрозы.В источнике
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Известия

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Известия06:06
Life.ru

Глава белорусского МИД сообщил об угрозах его семье

Life.ru05:40
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью

РИА Новости05:02
Газета.Ru

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Газета.Ru05:25
Московский Комсомолец

Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах, поступающих в адрес его семьи

Московский Комсомолец05:25
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил о поступающих в адрес его семьи угрозах

ТАСС05:13
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии пообещал перегрызть горло за слезы сына

Lenta.ru05:35

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМОвчера в 19:00
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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.
ТАСС12:33
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«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днемвчера в 16:53
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