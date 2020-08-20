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Собеседник
Собеседник

Глава МИД Белоруссии рассказал об угрозах в адрес его малолетнего сына

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в адрес членов его семьи поступают угрозы.В источнике
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Известия

Премьер Белоруссии прокомментировал угрозы в адрес чиновников

Известия16:00
Московский Комсомолец

Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах, поступающих в адрес его семьи

Московский Комсомолец05:25
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии пообещал перегрызть горло за слезы сына

Lenta.ru05:35
Газета.Ru

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Газета.Ru05:25
Life.ru

Глава белорусского МИД сообщил об угрозах его семье

Life.ru05:40
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил о поступающих в адрес его семьи угрозах

ТАСС05:13
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью

РИА Новости05:02

Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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