Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
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Следственный комитет Белоруссии 17 августа начал проверку по фактам появившихся в Сети угроз и оскорблений в адрес сотрудников силовых структур, военных, представителей Центризбиркома страны и членов их семей. В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты.В источнике
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