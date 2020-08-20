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Известия
Известия

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Следственный комитет Белоруссии 17 августа начал проверку по фактам появившихся в Сети угроз и оскорблений в адрес сотрудников силовых структур, военных, представителей Центризбиркома страны и членов их семей. В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты.В источнике
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Московский Комсомолец

Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах, поступающих в адрес его семьи

Московский Комсомолец05:25
Life.ru

Глава белорусского МИД сообщил об угрозах его семье

Life.ru05:40
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии пообещал перегрызть горло за слезы сына

Lenta.ru05:35
Газета.Ru

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Газета.Ru05:25
Известия

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Известия06:06
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил о поступающих в адрес его семьи угрозах

ТАСС05:13
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью

РИА Новости05:02

Минкомсвязь закрыла портал для выдачи цифровых пропусков

Ранее, как отмечает агентство, пользователи портала госуслуг обратили внимание на то, что сервис propusk.gosuslugi.ru, через который можно получить цифровой пропуск, не был закрыт и выдавал QR-коды для некоторых регионов.
РБК06:58

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44

МИД Украины готовит предложения по развитию отношений с Белоруссией

«Министерство иностранных дел Украины внесёт на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений», — рассказали в пресс-службе МИДа, ссылаясь на итоги рабочего совещания по ситуации в Белоруссии.
Парламентская газета06:59

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру02:29