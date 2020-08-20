Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Смотрите также
Воздушная гимнастка погибла во время соревнований в Москве
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Start представит сериал Константина Богомолова «Хороший человек»
Екатерина Варнава рассказала об интимной жизни с Дмитрием Хрусталевым
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва
Съемки нового «Бэтмена» возобновятся в сентябре
Обновленные Toyota Hilux и Fortuner. Стартовали продажи в России
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Засуха в Европе обернулась выгодой для России
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Названы основные противопоказания при вакцинации от коронавируса
«Ак Барс» дважды отыгрался и победил СКА на турнире в Казани
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Крыму назвали план Зеленского по возвращению полуострова утопией
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
Глава МИД Белоруссии обсудил ситуацию в стране с замгоссекретаря США
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 августа заявил о давлении на его семью из-за протестной ситуации в республике.В источнике
Подробнее о событии