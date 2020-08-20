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Известия
Известия

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 августа заявил о давлении на его семью из-за протестной ситуации в республике.В источнике
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Известия

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Известия06:06
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью

РИА Новости05:02
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии пообещал перегрызть горло за слезы сына

Lenta.ru05:35
Газета.Ru

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Газета.Ru05:25
Московский Комсомолец

Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах, поступающих в адрес его семьи

Московский Комсомолец05:25
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил о поступающих в адрес его семьи угрозах

ТАСС05:13
Life.ru

Глава белорусского МИД сообщил об угрозах его семье

Life.ru05:40

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое.
РИА Новости08:38
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