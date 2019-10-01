Политика
Мой БрянскГлава МИД Белоруссии указал на препятствия в интеграции с Россией
Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью РБК назвал препятствия, которые мешают интеграции Белоруссии с Россией. По его словам, это налоговый маневр, сложности в поставках сельхозпродукции и промышленной продукции, цены на газ и нефть.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
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Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Петербургский дневник 02:54
Политика
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Происшествия
Подозреваемый назвал причину нападения на полковника СКР
Задержанный за нападение в Москве на полковника Следственного комитета России Владислава Капустина объяснил свой поступок, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 08:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза вчера в 06:17
Спорт
Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Дохе
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, однако участники соревнований активно выражают недовольство условиями, в которых им приходится находиться.
Газета.Ru 10:40
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин
Российская газета 00:10
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Общество
Представлять вас в суде смогут только юристы
Начиная с октября этого года, представлять интересы истца или ответчика в суде теперь могут только юристы.
Инвест-Форсайт вчера в 06:23
Происшествия
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Политика
Макрон поддержал сохранение членства РФ в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ПАСЕ, что поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы.
РЕН ТВ 06:58
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 05:22
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Авто
В Hyundai назвали стоимость подписки на свои автомобили в России
Компания Hyundai назвала цены на сервис онлайн-подписки на свои автомобили.
AutoNews 10:43
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости 29 сентября в 11:06
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Авто
Kia Cerato обновили и добавили версию GT Line
GT-версии оснащаются стайлинг-пакетом GT Line, включающим спортивное рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач, спортивными передними сиденьями с увеличенной боковой поддержкой и металлическими накладками на педали.
За рулем 09:16
Происшествия
Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов через суд добился выплаты от страховой компании восьми миллионов рублей за аварию, которая произошла летом прошлого года в Краснодаре.
Российская газета 08:42
Армия и оружие
Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»
Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru 06:57