с чего всё началось

Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью РБК назвал препятствия, которые мешают интеграции Белоруссии с Россией. По его словам, это налоговый маневр, сложности в поставках сельхозпродукции и промышленной продукции, цены на газ и нефть.

Глава МИД Белоруссии указал на препятствия в интеграции с Россией

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