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RT на русском
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Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

Министр уточнил, что будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога. Ранее в МИД Белоруссии заявили о готовности вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.В источнике
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RT на русском

Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

RT на русском21:23
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

РИА Новости19:48
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

ТАСС19:51
Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Коммерсантъ19:32
Интерфакс

МИД Белоруссии заверил ООН в обратном эффекте вмешательства в дела страны

Интерфакс19:21
Газета.Ru

Белоруссия заявила о начале конституционной реформы

Газета.Ru19:38
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

РБК20:39

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений", подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе
Слово и Дело03:57
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За сутки в Ростовской области 9 человек умерли от коронавируса

По сведениям пресс-центра губернатора Ростовской области, в регистр умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 по итогам патолого-анатомического вскрытия включены еще девять человек — скончались пятеро мужчин (60, 72, 75, 77 и 79 лет) и четверо женщин в возрасте 59-ти, 60-ти, 73-х и 88-ми лет.
Kursk.com04:28
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ruвчера в 03:48
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