За сутки в Ростовской области 9 человек умерли от коронавируса

По сведениям пресс-центра губернатора Ростовской области, в регистр умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 по итогам патолого-анатомического вскрытия включены еще девять человек — скончались пятеро мужчин (60, 72, 75, 77 и 79 лет) и четверо женщин в возрасте 59-ти, 60-ти, 73-х и 88-ми лет.