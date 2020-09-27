Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны
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Министр уточнил, что будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога. Ранее в МИД Белоруссии заявили о готовности вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.В источнике
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