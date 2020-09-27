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RT на русском
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Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

Министр уточнил, что будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога. Ранее в МИД Белоруссии заявили о готовности вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.В источнике
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RT на русском

Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

RT на русском21:23
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

РБК19:54
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

РИА Новости19:48
Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Коммерсантъ19:32
Интерфакс

МИД Белоруссии заверил ООН в обратном эффекте вмешательства в дела страны

Интерфакс19:21
Газета.Ru

Минск заявляет о попытке подрыва государственного строя

Газета.Ru19:59
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

ТАСС19:51
КП - Беларусь

В Генассамблее ООН Макей рассказал о неудавшейся цветной революции

КП - Беларусь02:56

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
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За сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 87 человек, 4 умерли

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае еще у 87 человек, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 53 пациента, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
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Lil: «Испытал истинное удовольствие, играя в Доту эти 4 дня»

Давно не было такого, что, заходя в Доту, я чувствовал абсолютную уверенность в каждом тиммейте, в том, что каждый нажмет правильно кнопки, даст нужный фокус, уверенность в том, что у команды будет план и мы будем знать, что делать и как делать в любой момент игры вне зависимости ни от чего.
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