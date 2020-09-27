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RT на русском
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Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

Министр уточнил, что будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога. Ранее в МИД Белоруссии заявили о готовности вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.В источнике
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РИА Новости

Макей заявил, что ряд стран злоупотребляет обсуждением Белоруссии в ООН

РИА Новости19:43
RT на русском

Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

RT на русском21:23
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

РБК20:39
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

ТАСС19:51
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Lenta.ru19:34
Интерфакс

МИД Белоруссии заверил ООН в обратном эффекте вмешательства в дела страны

Интерфакс19:21
Газета.Ru

Минск заявил об обратном эффекте санкций против Белоруссии

Газета.Ru05:44
КП - Беларусь

В Генассамблее ООН Макей рассказал о неудавшейся цветной революции

КП - Беларусь02:56

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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