Будьте в Плюсе

Глава МИД Британии Трасс: новый режим санкций против России будет утвержден к 10 февраля

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России.
Lenta.ru
Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес.
Взгляд.ру
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину.
ТАСС
Кремль неоднократно отмечал, что Россия не представляет угрозы для других государств и перемещает войска по своей территории в рамках учений.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Глава МИД Британии пригрозила России самыми жесткими санкциями
Комсомольская правда13:28
Глава МИД Британии Трасс объявила о подготовке самых жестких санкций против России
РИА Новости13:26
Глава МИД Британии Трасс: новый режим санкций против России будет утвержден к 10 февраля
Lenta.ru13:16
Глава британского МИД анонсировала самый жесткий санкционный режим в отношении России
ТАСС13:02
Глава МИД Британии Трасс не исключила, что новые санкции затронут российские СМИ
RT на русском13:56
Глава МИД Британии объявила жесткий санкционный режим против России
ИА Красная Весна12:44
Глава МИД Британии объявила о планах введения самого жесткого санкционного режима против РФ
ТК Звезда13:07

Интересное

Балерина Анастасия Волочкова объявила о расставании с Сергеем Кузнецовым

Ранее стало известно, что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине.
Lenta.ru07:00

Express: боль в спине и головокружение от омикрона могут сохраняться после выздоровления

Названы симптомы омикрон-штамма коронавирса, сохраняющиеся у пациентов после выздоровления.
Lenta.ru14:20

«Онэксим» продаст структуре «Росатома» 82,47% акций «Квадры»

В сентябре в рамках подготовки к сделке PwC оценил 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи.
Интерфакс13:36

Отоларинголог Зайцев: после омикрона человек может охрипнуть или потерять голос

После омикрон-штамма коронавируса человек может охрипнуть или потерять голос.
Lenta.ru06:40

Российский теннисист Медведев проиграл испанцу Надалю в финале Australian Open-2022

35-летний Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл Даниила Медведева в тяжелейшем финале Открытого чемпионата Австралии.
Спорт-Экспрессвчера в 10:25

Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с Генсеком Гутеррешем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине из-за запланированной ранее встречи с Генеральным секретарём организации Антониу Гутеррешем.
RT на русском12:09

Президент США Байден назвал продуктивным последний телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что его состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским носил продуктивный характер.
РИА Новости14:46

It Takes Two получит экранизацию

Студия Hazelight объединилась с dj2 Entertainment для работы над экранизацией It Takes Two.
Cyber.sports.ru14:31

Cтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п. п

Ранее вместо плоской шкалы налогообложения депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил установить ставку НДФЛ в размере 25% для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн рублей в год.
Газета.Ru17:23