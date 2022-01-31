Lenta.ruГлава МИД Британии Трасс: новый режим санкций против России будет утвержден к 10 февраляГлава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России.Lenta.ruКремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес.Взгляд.руВ последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину.ТАССКремль неоднократно отмечал, что Россия не представляет угрозы для других государств и перемещает войска по своей территории в рамках учений.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомФАНИА Красная ВеснаГазета.RuВечерняя МоскваТК ЗвездаЦарьградКомсомольская правдаИзвестияLife.ruРЕН ТВЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииГлава МИД Британии пригрозила России самыми жесткими санкциямиКомсомольская правда13:28Глава МИД Британии Трасс объявила о подготовке самых жестких санкций против РоссииРИА Новости13:26Глава МИД Британии Трасс: новый режим санкций против России будет утвержден к 10 февраляLenta.ru13:16Глава британского МИД анонсировала самый жесткий санкционный режим в отношении РоссииТАСС13:02Глава МИД Британии Трасс не исключила, что новые санкции затронут российские СМИRT на русском13:56Глава МИД Британии объявила жесткий санкционный режим против РоссииИА Красная Весна12:44Глава МИД Британии объявила о планах введения самого жесткого санкционного режима против РФТК Звезда13:07Показать ещёПоделиться