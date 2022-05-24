ПолитРоссияГлава МИД Британии Трасс поддержала отправку военных кораблей для вывоза зерна из ОдессыМинистр иностранных дел Британии Лиз Трасс одобряет идею формирования коалиции для разблокировки поставок украинского зерна.ПолитРоссияКак сообщает The Times со ссылкой на источник, Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентКак отметил дипломат, чтобы гарантировать, что "поставки зерна могут покинуть Одессу в безопасности и достичь Босфора без российского вмешательства", можно использовать военные корабли и самолеты.Газета.RuПо словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, украинское зерно вывозится из страны баржами по Дунаю и железнодорожными эшелонами.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияPravda.RuАпралРосбалтПолитическая ЭкспертизаГазета.RuФАНИнфоСМИРЕН ТВНациональная служба новостейRuposters.ruLife.ruВечерняя МоскваREGNUMИноСМИNewInformАбзацПодробнее о событииБритания обсуждает возможность направлять свой военный флот и боевую авиацию в Черноморский регион для противостояния РоссииАргументы недели07:11Times: Трасс выступила за отправку военных кораблей для сопровождения судов из ОдессыГазета.Ru00:59Трасс поддержала идею сопровождения военными судами груза зерна из ОдессыREGNUM23:38The Times: глава МИД Британии Трасс выступила за военное сопровождение украинских судов с зерномРадио Sputnik00:21Трасс поддержала отправку британских военных кораблей для сопровождения судов из ОдессыМосковский Комсомолец23:56Times: Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов с зерном из ОдессыLenta.ru00:56The Times: Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов из ОдессыРИА Новости23:14Показать ещёОценить1,1KПоделиться