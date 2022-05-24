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Глава МИД Британии Трасс поддержала отправку военных кораблей для вывоза зерна из Одессы

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс одобряет идею формирования коалиции для разблокировки поставок украинского зерна.
ПолитРоссия
Как сообщает The Times
 со ссылкой на источник, Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы.
Росбалт
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Как отметил дипломат, чтобы гарантировать, что "поставки зерна могут покинуть Одессу в безопасности и достичь Босфора без российского вмешательства", можно использовать военные корабли и самолеты.
Газета.Ru
По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, украинское зерно вывозится из страны баржами по Дунаю и железнодорожными эшелонами.
ИА Красная Весна

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