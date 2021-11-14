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Глава МИД Британии Трасс призвала ЕС бойкотировать газопровод «Северный поток — 2»

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока —2", которое на самом деле официально завершилось еще в сентябре.
РИА Новости
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон на саммите НАТО предложит бросить вызов «методам агрессии XXI века».
Коммерсантъ
8 ноября в «Газпроме» заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску.
РБК
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
Интерфакс

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Глава МИД Британии призвала ЕС бойкотировать «Северный поток-2»
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