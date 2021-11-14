РИА НовостиГлава МИД Британии Трасс призвала ЕС бойкотировать газопровод «Северный поток — 2»Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока —2", которое на самом деле официально завершилось еще в сентябре.РИА НовостиГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон на саммите НАТО предложит бросить вызов «методам агрессии XXI века».Коммерсантъ8 ноября в «Газпроме» заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску.РБКМорской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитРоссияiReactorЯмал-МедиаLife.ruРЕН ТВВечерняя МоскваКомсомольская правдаЭкономика сегодняТелеканал 360°ИзвестияФАНПодробнее о событииГлава МИД Британии призвала ЕС бойкотировать «Северный поток-2»РБК23:11Глава МИД Британии решила помешать строительству «Северного потока – 2», которое уже оконченоLife.ru21:54Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»Интерфакс22:32Лондон призвал Европу вместе противостоять «Северному потоку-2»Коммерсантъ22:18Глава МИД Британии Трасс призвала страны Европы противостоять «Северному потоку-2»Lenta.ru21:56Глава МИД Британии призвала остановить строительство достроенного «Северного потока - 2»Газета.Ru22:46Глава МИД Британии Трасс призвала ЕС бойкотировать газопровод «Северный поток — 2»РИА Новости21:36Показать ещёОценить336Поделиться