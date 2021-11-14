РБКГлава МИД Британии призвала ЕС бойкотировать «Северный поток-2»Европейский союз должен укрепить свои связи со странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода «Северный поток-2».РБКМинистр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые "находятся на границе свободы", в сложной ситуации.Интерфакс10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2".ИнтерфаксВ тот же день немецкий регулятор начал процесс сертификации «Северного потока-2».РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЦентральная Служба НовостейПолитРоссияiReactorПятый каналЦарьградЯмал-МедиаАктуальные НовостиREGNUMГлагоLРосбалтВечерняя МоскваПолитика СегодняLife.ruРЕН ТВТК ЗвездаПрофильКомсомольская правдаЭкономика сегодняТелеканал 360°Подробнее о событииГлава МИД Британии призвала Европу объединиться против СП–2Известия23:20Глава МИД Британии призвала ЕС бойкотировать «Северный поток-2»РБК23:11Глава МИД Британии Трасс призвала ЕС бойкотировать газопровод «Северный поток — 2»РИА Новости21:36Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»Интерфакс22:32Лондон призвал Европу вместе противостоять «Северному потоку-2»Коммерсантъ22:18Глава МИД Британии Трасс призвала страны Европы противостоять «Северному потоку-2»Lenta.ru21:56Глава МИД Британии призвала остановить строительство достроенного «Северного потока - 2»Газета.Ru22:46Показать ещёОценить1KПоделиться