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Глава МИД Британии призвала ЕС бойкотировать «Северный поток-2»

Европейский союз должен укрепить свои связи со странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода «Северный поток-2».
РБК
Министр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые "находятся на границе свободы", в сложной ситуации.
Интерфакс
10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2".
Интерфакс
В тот же день немецкий регулятор начал процесс сертификации «Северного потока-2».
РБК

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