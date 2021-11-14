Президент России Путин выступил за либерализм как свободу мысли, а не лакейство

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет», — сказал Путин в ответ на вопрос о противостоянии славянофилов и западников.