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Глава МИД Британии Трасс призвала ЕС бойкотировать газопровод «Северный поток — 2»

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока —2", которое на самом деле официально завершилось еще в сентябре.
РИА Новости
10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2".
Интерфакс
Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной.
ТК Звезда
В тот же день немецкий регулятор начал процесс сертификации «Северного потока-2».
РБК

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Глава МИД Британии призвала Европу объединиться против СП–2
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