Политика
Газета.RuГлава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии". Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.
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Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Соловей.Инфо 04:17
Авто
На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов
Более 600 заказов поступило на российские автомобили бренда Aurus, известного также под проектным названием «Кортеж», сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Lenta.ru вчера в 09:31
Армия и оружие
Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию
Париж решил приостановить поставки вооружения в Турцию и предупредил Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности.
Коммерсантъ 15:30
Наука
Лед на Южном полюсе Луны может иметь более одного источника
ГЛАС.RU вчера в 02:20
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия вчера в 13:06
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Армия и оружие
Пентагон подтвердил обстрел Турцией американских военных
В официальном заявлении Пентагона говорится, что американские военные попали под артиллерийский огонь с турецких позиций в 21:00 11 октября в районе Кобани.
Телеканал 360° 00:12
Экономика
Силуанов: бизнес боится инвестировать в экономику
Выступая перед учащимися Финансового университета при правительстве РФ, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бизнес не торопится инвестировать скопившиеся на счетах в банках 30 трлн рублей в экономику страны.
Национальный курс вчера в 09:56
Политика
Дочь Пескова поспорила с депутатом о своей внешности
"Вам далеко до совершенства" - написал он. В свою очередь дочь Пескова ответила, что нужно брать пример с депутата.
Газета.Ru 12:32
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Космос
Найдены новые следы океанов на Венере
Rusargument 09 октября в 11:25
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 10 октября в 07:10
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ
Что касается мировой экономики, то Всемирный банк понизил прогноз ее роста с 2,6 до 2,5%. Это произошло на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Накануне.Ru 09 октября в 20:13
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК 14:28
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения «Эдмонтону»
Газета.Ru 15:46
Наука
Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций
Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.
N+1 вчера в 06:16
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы в клубе
В Нью-Йорке четыре человека погибли и несколько человек пострадали в результате стрельбы в одном из клубов, сообщает New York Post.
Телеканал Санкт-Петербург 11:42
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14