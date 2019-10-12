Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии". Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Лондон предложил НАТО противостоять «российской агрессии» дальновидностью

РБК13:32

Глава МИД Британии заявил, что НАТО должна противостоять «российской угрозе»

ТАСС12:24

НАТО готово к улучшению отношений, но по-прежнему считает Россию агрессором

Вести.Ru10:30

Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

Известия11:51

МИД Британии призвал НАТО «адаптироваться» к «российской агрессии»

Московский Комсомолец10:50

Депутат объяснил заявление об адаптации НАТО к «российской агрессии»

RT на русском12:01

Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

РИА Новости10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Армия и оружие

Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США в Черном море

Известия 13:45
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Политика

Помпео оценил возможное назначение Салливана послом США в России

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал информацию о возможном назначении его первого заместителя Джона Салливана на должность посла США в России.
Газета.Ru 12:21
Общество

Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 07:32
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости вчера в 20:01
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Футбол

Ачерби, поборовший рак, отказался покинуть детскую больницу

После визита сотрудник пресс-службы больницы сообщил о поступке защитника «Лацио» Франческо Ачерби.
Metaratings 10:31
Армия и оружие

Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК 08:04
Армия и оружие

Армия Турции захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Минобороны Турции заявило об установлении контроля над городом Рас-эль-Айн в Сирии.
Деловое.ТВ 07:46
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Известия вчера в 13:06
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Происшествия

AFP: в Буркина-Фасо при нападении на мечеть убиты 16 человек

ТАСС 13:07
Футбол

Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»

RT на русском 11:02
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews 10 октября в 07:09
Армия и оружие

Кедми не верит во вмешательство США в разборки Турции с курдами

Сигналом для активных действий Турции стало решение президента США Дональда Трампа о выводе воинского контингента из САР.
Политическая Экспертиза 12:25
Транспорт

Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста

Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий.
Вести.Ru 07:25
Происшествия

Подросток умер после укола медиков в Ленинградской области

В Ленинградской области подросток скончался в своей квартире после укола медиков, сообщает 47news.
РЕН ТВ 04:39
Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Кино

В декабре выйдет мультфильм «Как приручить дракона: Возвращение домой»

RuNews24.ru 12:18
Гаджеты

Найден оригинальный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro

ГЛАС.RU 13:35
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Футбол

Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии

В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии.
Soccer.ru 13:55
Политика

Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с Китаем

ФАН 02:22
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R 02:49
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Происшествия

Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане

По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.
Вести.Ru 12:59
Политика

Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом

В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.
РИА Новости вчера в 20:44
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Шоу-бизнес

Участница Евровидения от Украины призналась, что была наркоманкой

Life.ru 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное