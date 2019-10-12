Политика
Газета.RuГлава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии". Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.
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Юлия Барановская рассказала о травме сына
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Происшествия
Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане
В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Армия и оружие
Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
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CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова стала участницей шоу «Холостяк»
Милана Тюльпанова, которая в апреле развелась с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Здоровье
В Минздраве рассказали о серьезных нарушениях в работе центра Блохина
Комиссия Минздрава обнаружила значительные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Футбол
Сборная Италии вышла на Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Общество
В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Шоу-бизнес
«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников
Напомним, близкие Анастасии Заворотнюк, а именно дочь Анна, устав от слухов, домыслов и спекуляций на болезни родного человека, решили наконец прервать молчание.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Культура
Масляков прокомментировал слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков был удивлён высказыванием стендап-комика Нурлана Сабурова, который заявил о взносах команд для участия в игре.
Авто
Минпромторг РФ: на автомобили Aurus собрано свыше 600 предзаказов
Дилеры российского бренда Aurus собрали свыше 600 предзаказов на автомобили марки.
Происшествия
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Общество
Школьный учитель обматерил девятиклассников в Тюменской области
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по делу Началовой против Фролова
После кончины певицы представители компании подали в суд иск с требованием взыскать с Фролова эти деньги с учетом неустойки в пять миллионов.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".