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Глава МИД Британии оговорилась, что продолжит поддерживать Владимира Путина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.
ТАСС
Далее Трасс все же поправила себя, уточнив, что намерена бороться с российским лидером.
Московский Комсомолец
В начале сентября члены Консервативной партии выберут лидера политической силы, который возглавит британское правительство.
РИА Новости
В финальный тур голосования вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
РИА Новости

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