ТАССГлава МИД Британии оговорилась, что продолжит поддерживать Владимира ПутинаГлава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.ТАССДалее Трасс все же поправила себя, уточнив, что намерена бороться с российским лидером.Московский КомсомолецВ начале сентября члены Консервативной партии выберут лидера политической силы, который возглавит британское правительство.РИА НовостиВ финальный тур голосования вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.РИА НовостиЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruМолваФАНКомсомольская правдаНовостной фронтRT на русскомПолитическая ЭкспертизаПятый каналРЕН ТВНТВГазета.RuЦарьградREGNUMИзвестияАргументы и ФактыLife.ruЭкономика сегодняАбзацНародные новостиВечерняя МоскваПодробнее о событииГлава МИД Британии оговорилась, что продолжит поддерживать Владимира ПутинаТАСС12:36Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс заявила, что продолжит бороться за ПутинаLenta.ru11:55Трасс перебила успех Сунака новым предвыборным обещаниемВнешнеэкономические связи03:40Глава МИД Британии Трасс оговорилась о готовности бороться за ПутинаРИА Новости11:19Кандидат в премьер-министры Британии пообещала «бороться за Путина»REGNUM12:14Трасс случайно высказалась в поддержку ПутинаИА Красная Весна11:49Кандидат в премьеры Британии Трасс пообещала бороться за Владимира ПутинаТатар-информ11:34Показать ещёОценить1,3KПоделиться