Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в очередной раз обвинил в Россию в агрессивном поведении, но отметил, что политика НАТО в отношении РФ должна оставлять возможность для нормализации отношений.

с чего всё началось

Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.

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