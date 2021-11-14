Карпин не считает проблемой, что сборную России устраивает ничья в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, давит ли на него и команду тот факт, что для выхода в финальную часть ЧМ-2022 россиянам в завтрашнем матче с Хорватией будет достаточно ничьей.