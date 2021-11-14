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Глава МИД Британии призвала ЕС бойкотировать «Северный поток-2»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала остановить строительство уже достроенного газопровода "Северных поток - 2", сообщает газета Sunday Telegraph
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Газета.Ru
Министр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые "находятся на границе свободы", в сложной ситуации.
Интерфакс
10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2".
Интерфакс
В тот же день немецкий регулятор начал процесс сертификации «Северного потока-2».
РБК

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