Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о "тщательно разработанном вторжении" Великобритании в Ирак.
Напомним, что ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что своими действиями, носящими провокационный характер, НАТО играет с огнем, при этом подчеркнув, что достаточно активные маневры кораблей американских военно-морских в Черном море представляют угрозу региональной безопасности.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, давит ли на него и команду тот факт, что для выхода в финальную часть ЧМ-2022 россиянам в завтрашнем матче с Хорватией будет достаточно ничьей.