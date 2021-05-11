В России подержанные автомобили подорожали на 0,2% в апреле 2021 года

По сравнению с показателями прошлого года прибавка в цене на легковые автомобили составила более 20,2%. В апреле прошедшего года подержанные транспортные средства можно было приобрести в среднем по цене в 602,8 тыс. руб.