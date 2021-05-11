Глава МИД Британии считает, что действия РФ и КНР в киберпространстве угрожают демократии
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что действия России и Китая в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Великобритании обвинил РФ в «укрывательстве преступников»
Ранее Рааб заявлял, что Великобритания считает российскую службу внешней разведки причастной к кибератаке на американскую компанию SolarWinds. Москва опровергла это обвинение, указав, что Лондон не предоставил никаких доказательств "вредоносной кибердеятельности" со стороны России.
Интерфакс21:06
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В Лондоне считают, что действия России в киберпространстве подрывают основы демократий
Московский Комсомолец17:42