REGNUMГлава МИД Британии заявила, что Путину нельзя позволить победитьРоссийская сторона не должна победить, президенту России Владимиру Путину нельзя позволить добиться успеха на Украине, сообщила 27 мая журналистам британский министр иностранных дел Лиз Трасс.REGNUMЛиз Трасс заявила, что "нельзя снимать ногу с педали газа", тем самым напомнив, что из-за санкций против России в Британии теперь не многие могут себе позволить "давить на газ".ЦарьградЛиз Трасс известна россиянам тем, что в ходе переговоров с коллегой Сергеем Лавровым в начале февраля заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями.Московский КомсомолецПрошлая попытка убедить в этом британцев окончилась грандиозным провалом.ЦарьградЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMЦарьградКомсомольская правдаАбзацГазета.RuSolenka.infoТелеканал 360°ГЛАС.RUПодробнее о событииТрасс: Если Путин добьется успеха на Украине, Запад не будет в безопасностиЕвразия Daily09:24Глава МИД Британии заявила, что Запад не будет чувствовать себя в безопасности при победе России на УкраинеКомсомольская правда09:45Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что Запад не будет в безопасности, если Россия победит на УкраинеРЕН ТВ09:36Трасс: Запад не может чувствовать себя в безопасности после победы РоссииМосковский Комсомолец09:50Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад не будет в безопасностиТАСС09:23Глава МИД Британии Трасс: Запад не сможет чувствовать себя в безопасности в случае победы России на УкраинеГазета.Ru09:16Глава британского МИД Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасностиАргументы недели09:02Показать ещёОценить408Поделиться