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Глава МИД Британии заявила, что Путину нельзя позволить победить

Российская сторона не должна победить, президенту России Владимиру Путину нельзя позволить добиться успеха на Украине, сообщила 27 мая журналистам британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
REGNUM
Лиз Трасс заявила, что "нельзя снимать ногу с педали газа", тем самым напомнив, что из-за санкций против России в Британии теперь не многие могут себе позволить "давить на газ".
Царьград
Лиз Трасс известна россиянам тем, что в ходе переговоров с коллегой Сергеем Лавровым в начале февраля заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями.
Московский Комсомолец
Прошлая попытка убедить в этом британцев окончилась грандиозным провалом.
Царьград

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Трасс: Если Путин добьется успеха на Украине, Запад не будет в безопасности
Евразия Daily09:24
Глава МИД Британии заявила, что Запад не будет чувствовать себя в безопасности при победе России на Украине
Комсомольская правда09:45
Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что Запад не будет в безопасности, если Россия победит на Украине
РЕН ТВ09:36
Трасс: Запад не может чувствовать себя в безопасности после победы России
Московский Комсомолец09:50
Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад не будет в безопасности
ТАСС09:23
Глава МИД Британии Трасс: Запад не сможет чувствовать себя в безопасности в случае победы России на Украине
Газета.Ru09:16
Глава британского МИД Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности
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