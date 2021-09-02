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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о невозможности разрыва отношений с Россией

Полностью отказываться от отношений с Россией было бы недальновидно, считает глава чешского МИДа Якуб Кулганек.
Коммерсантъ
По мнению министра, после инцидента со взрывами во Врбетице отношения Чехии и России находятся на точке замерзания.
РИА Новости
Глава МИД Чехии также выразил убеждение, что политика должна как можно меньше вмешиваться в экономическое или культурное сотрудничество обеих стран.
РИА Новости
Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году во Врбетице на востоке республики.
Известия

С чего всё началось

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES
 заявил о том, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице "находятся на точке замерзания".

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