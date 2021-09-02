1. Ржавчина на кузове В первую очередь ржавчина появляется в этих скрытых полостях кузова: днище (полости внутри лонжеронов); каналы для слива конденсата в нише для запасного колеса; дренажные отверстия в дверях.
Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.
Как сообщила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), в августе зафиксирован стремительный рост мировых цен на продовольственные товары, в том числе значительное повышение международных котировок сахара, пшеницы и растительных масел.