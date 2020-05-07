Политика

РБКРБКГлава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян

«Чешские дипломатические миссии в России начнут выдавать визы на основе эпидемиологической ситуации», — отметил министр. Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны останутся закрытыми еще год, но правительство считает возможным начать постепенно открывать их уже этим летом.
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В Чехии назвали возможный срок открытия границы для россиян

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Глава МИД Чехии назвал возможные сроки открытия границы страны для россиян

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Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян

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