Политика
РБКГлава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян
Возобновление начнется с поездок в Словакию или Австрию, потом министр считает возможным открыть сообщение с Хорватией, Грецией или Португалией.
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с чего всё началось
«Чешские дипломатические миссии в России начнут выдавать визы на основе эпидемиологической ситуации», — отметил министр. Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны останутся закрытыми еще год, но правительство считает возможным начать постепенно открывать их уже этим летом.РБК01:08
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Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
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РБК вчера в 20:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Газета.Ru 02:42
Общество
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений
Кара Делевинь и Эшли Бенсон больше не вместе — звездная пара рассталась после двух лет отношений.
Salt Mag 03:55
Общество
За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Футбол
Чемпионат Нидерландов может начаться 1 сентября и пройти без зрителей
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе пресс-конференции сообщил примерную дату старта нового сезона национального чемпионата.
Soccer.ru вчера в 23:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Футбол
Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки
РБК вчера в 14:45
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили 05 мая в 00:44
Спорт
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Армия и оружие
В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета 05 мая в 10:55
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 05 мая в 07:17
Футбол
Фанат Доты выиграл 6 млн рублей на экспрессе из 10 событий
Клиент букмекерской компании Parimatch поставил экспресс на 10 событий на турнирах по Доте.
Cyber.sports.ru 03:53
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
РИА Новости 03:22
Авто
Могут ли авто снять с регистрации и утилизировать без ведома владельца
Представим ситуацию: автолюбитель купил машину по доверенности, несколько лет ездил на ней.
Российская газета 02:00
Игры
Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2
Экономика сегодня 03:23
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35