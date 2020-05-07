Политика
РБКГлава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян
Возобновление начнется с поездок в Словакию или Австрию, потом министр считает возможным открыть сообщение с Хорватией, Грецией или Португалией.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Чешские дипломатические миссии в России начнут выдавать визы на основе эпидемиологической ситуации», — отметил министр. Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны останутся закрытыми еще год, но правительство считает возможным начать постепенно открывать их уже этим летом.РБК01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:01, Ашберн
Общество
Сергей Собянин попросил москвичей не приходить смотреть салют 9 Мая
Говорит Москва 05:58
Общество
Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 11 тыс
За последние сутки в России зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом.
РБК 04:16
Общество
С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий
С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса
В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:42
Происшествия
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова
В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя".
Российская газета вчера в 12:07
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Хоккей
КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина
Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:45
Политика
Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции
Президент поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях по выходу из ограничений.
Sochi.com вчера в 18:37
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru вчера в 11:34
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт вчера в 09:32
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Авто
Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной
Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
Tvoe-avto.com 04 мая в 03:59
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Космос
Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые
Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет вчера в 08:32
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Авто
Land Rover вывела на испытания новый Defender с мотором V8
Land Rover вывел на дорожные испытания новый Defender с V8.
Тарантас Ньюс вчера в 13:27
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России
Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
Футбол
«Такие моменты остаются на всю жизнь». Денис Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год, вспомнил чемпионство московского клуба.
Чемпионат 05:40