Политика

РБКРБКГлава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву. Об этом он рассказал в интервью ERR.
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МИД Эстонии не рекомендует президенту посещать Москву на 9 Мая

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Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

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Глава МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

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