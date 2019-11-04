Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву. Об этом он рассказал в интервью ERR.

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

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