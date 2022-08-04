Будьте в Плюсе

Глава МИД Эстонии предложил включить в новые санкции ЕС запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюзу следует включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам в страны объединения, заявил
 агентству Bloomberg министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
РБК
Как говорится в материале агентства, Рейнсалу, который находится с визитом в Киеве, "призвал к введению в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для граждан России".
РИА Новости
Также сообщалось, что власти Эстонии прекратили выдачу гражданам России виз с целью обучения, а также временного вида на жительство.
Lenta.ru
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи въездных виз, но не исключает "действий эмоционального характера".
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава МИД Эстонии предложил включить в новый пакет санкций запрет на выдачу виз россиянам
Газета.Ruвчера в 13:09
В Эстонии призвали запретить россиянам выдавать визы в ЕС
Взгляд.рувчера в 10:19
Эстония призвала включить в новый пакет санкций запрет на въезд россиян в ЕС
ТАССвчера в 11:15
Глава МИД Эстонии предложил включить в новые санкции ЕС запрет на выдачу виз россиянам
РБКвчера в 11:13
Глава МИД Эстонии предложил ЕС ввести запрет на выдачу виз россиянам
НТВвчера в 11:38
Глава МИД Эстонии Рейнсалу хочет включить в санкции запрет на выдачу россиянам виз в ЕС
РИА Новостивчера в 10:07
Глава МИД Эстонии призвал запретить гражданам России въезд в Евросоюз
ИА Красная Веснавчера в 11:00

Интересное

Глава «Нашего дела»: бой Панина – ошибка. Его похождения отразились на имидже промоушена

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян назвал поединок, организацию которого он считает главной ошибкой в истории лиги.
Чемпионатвчера в 16:58

МКД: Северная Македония передает Украине четыре Су-25, купленные у Киева в 2001 году

Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД.
РИА Новостивчера в 15:05

Депутат Елена Драпеко рекомендовала Андрею Макаревичу не возвращаться в РФ

Первый зампред думского комитета по культуре прокомментировала слова музыканта о запрете его концертов в России и предложила ему остаться в другой стране.
Газета Культуравчера в 15:29

Глава Херсонской администрации Сальдо сообщил о своей госпитализации

Сальдо назначил исполняющим обязанности главы Херсонской области председателя правительства региона Сергея Елисеева на время своего отсутствия.
RT на русскомвчера в 16:45

В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию немца

Прокуратура и полиция Гамбурга обнародовали совместное заявление, в котором говорится об аресте 31-летнего гражданина Германии, являющегося автором Телеграм-канала Das andere Deutschland ("Другая Германия").
Московский Комсомолецвчера в 15:57

Китай обвинил США в нарушении ДНЯО и передаче ядерного оружия третьим странам

США нарушают положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его неядерным державам.
Lenta.ruвчера в 12:55

Мельник возмутился решением Берлина не проводить выставку разбитой техники РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.
Газета.Ruвчера в 16:30

Белый дом призвал Россию принять предложение по обмену заключенных Грайнер и Уилана

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вновь призывают Россию принять их предложение по обмену заключенными.
Lenta.ru17:15

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфаксвчера в 11:24

YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за нарушение правил сообщества

YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга.
РИА Новостивчера в 13:17