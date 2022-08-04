Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи въездных виз, но не исключает "действий эмоционального характера".
Прокуратура и полиция Гамбурга обнародовали совместное заявление, в котором говорится об аресте 31-летнего гражданина Германии, являющегося автором Телеграм-канала Das andere Deutschland ("Другая Германия").
Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.