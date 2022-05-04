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Глава МИД Эстонии призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России.
Газета.Ru
Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
РИА Новости
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
Взгляд.ру
Пр словам главы МИД Эстонии, Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и сейчас важно двигаться дальше.
РИА Новости

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Глава МИД Эстонии призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
Газета.Ru17:00
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
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Эстония призвала ЕС начать движение к седьмому пакету санкций против России
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Лийметс: важно начать обсуждение тех областей экономики, о которых мы еще не смогли договориться
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Глава МИД Эстонии: Евросоюзу нужно начать готовить седьмой пакет санкций против России
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Глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз готовить следующий, седьмой пакет санкций против России
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