Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
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с чего всё началось
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице
 в Фейсбук призвал другие страны отказаться от давления на власти страны в связи с решением ограничить работу российского агентства новостей Sputnik на территории республики.
Московский Комсомолецвчера в 17:27

Подробнее о событии

Политолог: притеснение журналистов Sputnik Эстония незаконно

Sputnik Грузия03:30

Эстония назвала законным ограничение работы местного бюро Sputnik

Известиявчера в 18:00

В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik

РИА Новости02:21

Глава МИД Рейнсалу ответил России на заявления по Sputnik Эстония

Sputnik Эстония01:16

Мы не поддадимся давлению – Рейнсалу о ситуации вокруг Sputnik Эстония

BaltNews.ee03:28

Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

RT на русскомвчера в 17:07

В МИД Эстонии заявили, что не поддадутся давлению в ситуации с агентством Sputnik

ТАССвчера в 16:45
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Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 04:15
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:18
Происшествия

Разбился пассажирский самолет в Казахстане

LentaChel.ru вчера в 22:51
Происшествия

В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск

Известия 03:34
Экономика

Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России

Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
REGNUM 04:10
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Общество

Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Политика

В 2020 году состоятся первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96−300

Евразия Daily 04:01
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
РИА Новости 04:11
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой

Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Пензенская правда 03:42
Политика

Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
РБК 03:04
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Спорт

РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Известия 04:16
Армия и оружие

«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27

Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.
Военное обозрение вчера в 19:40
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Футбол

Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности нападающего Серхио Агуэро для команды и назвал самый важный момент в истории манкунианского клуба.
Чемпионат 02:15
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились

Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
Актуальные Новости 25 декабря в 10:46
Шоу-бизнес

Беременная жена Тарасова сломала руку

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Life.ru вчера в 11:11
Авто

Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год

Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
МР7.ру 03:36
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Космос

При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза

Инфо24 вчера в 14:59
Политика

Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»

Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала тело и удивила поклонников

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в спортивной одежде, и удивила поклонников.
Lenta.ru 25 декабря в 05:50
Футбол

Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего

Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
Советский спорт 03:53
Кино

Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»

Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
RuNews24.ru 25 декабря в 09:00
Космос

Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый

РИА Новости 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
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