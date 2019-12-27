с чего всё началось

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Экономика Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Общество Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.

Единоборства Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Политика Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Армия и оружие «Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27 Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.

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Авто Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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