Политика
RT на русскомГлава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
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с чего всё началось
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Фейсбук призвал другие страны отказаться от давления на власти страны в связи с решением ограничить работу российского агентства новостей Sputnik на территории республики.Московский Комсомолецвчера в 17:27
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Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Экономика
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Политика
В 2020 году состоятся первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96−300
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Политика
Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Армия и оружие
«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27
Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Футбол
Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности нападающего Серхио Агуэро для команды и назвал самый важный момент в истории манкунианского клуба.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились
Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова сломала руку
Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Авто
Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год
Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Космос
При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза
Политика
Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»
Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала тело и удивила поклонников
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в спортивной одежде, и удивила поклонников.
Футбол
Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего
Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.