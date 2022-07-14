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Глава МИД ЕС заявил, что эмбарго на российскую нефть не вызвало рост цен на энергоресурсы

Решение Евросоюза о введении отложенного до 2023 года запрета на поставки российской нефти не привело к повышению стоимости на энергоресурсы.
Газета.Ru
Нефть марки Brent днем 14 июля рекордно подешевела — стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE упала ниже 98 долларов за баррель впервые с 11 апреля.
Lenta.ru
На графике отражен резкий рост цен на нефть в конце февраля до отметки выше $125 за баррель, за которым последовали два спада до $100 в середине марта и в середине апреля.
ТАСС
Давление на цены оказывают два основных фактора: опасения по поводу рецессии в США и данные о запасах нефти в стране.
Lenta.ru

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