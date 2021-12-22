По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию».
В случае успешного завершения пилотного проекта Nikola планирует поставить TTSI в течение двух лет 100 грузовиков с нулевым выбросом — 30 электрических Tre BEV в 2022 году и 70 водородных моделей Tre FCEV в 2023 году.
Новое исследование позволит улучшить будущие миссии на спутнике Земли Специалисты из Европейского космического агентства откроют капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году в ходе миссии на аппарате «Аполлон-17».