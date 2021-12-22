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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что достигла с Шольцем консенсуса по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Die Zeit заявила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска "Северного потока — 2".
РИА Новости
«Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки», — добавила она.
РБК
По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию».
РБК
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал политическим решение регулятора Германии о том, чтобы отложить сертификацию «Северного потока — 2».
RT на русском

Подробнее о событии

Министр иностранных дел Германии необходимым вернуться к «нормандскому формату» для обсуждения ситуации вокруг Украины
Эхо Москвы03:36
Глава МИД и канцлер Германии достигли консенсуса по «Северному потоку — 2»
Газета.Ru02:26
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о достижении консенсуса с Шольцем по «Северному потоку — 2»
RT на русском16:00
Глава МИД ФРГ Бербок объявила о достижении консенсуса с Шольцем по «Северному потоку-2»
Lenta.ru20:11
Глава МИД ФРГ сообщила, что достигла с канцлером Шольцем консенсуса по Nord Stream 2
РБК16:07
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что достигла с Шольцем консенсуса по «Северному потоку — 2»
РИА Новости17:02
Глава МИД ФРГ сообщила, что достигла с канцлером Шольцем консенсуса по Nord Stream 2
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