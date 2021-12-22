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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что достигла с Шольцем консенсуса по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Die Zeit заявила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска "Северного потока — 2".
РИА Новости
Анналена Бербок добавила, что при принятии касающихся газопровода решений самую важную роль будет играть энергетическая безопасность, которой в Германии придают большое значение.
Комсомольская правда
По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию».
РБК
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости

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Глава МИД и канцлер Германии достигли консенсуса по «Северному потоку — 2»
Газета.Ru02:26
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Глава МИД ФРГ сообщила, что достигла с канцлером Шольцем консенсуса по Nord Stream 2
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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что достигла с Шольцем консенсуса по «Северному потоку — 2»
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Глава МИД ФРГ Бербок объявила о достижении консенсуса с Шольцем по «Северному потоку-2»
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