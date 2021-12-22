По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию».
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для экстренного использования препарат для лечения коронавируса Paxlovid, разработанный компанией Pfizer.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Daily Wire, что не помиловал бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, так как истории обоих неоднозначны.
Риск возникновения тревоги был на 22-72 процента ниже у пациентов, делавших инъекции ботокса при трёх из восьми заболеваний (кривошея, мигрень, спазмы), а также при отсутствии заболеваний (косметические цели).