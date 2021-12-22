По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию».
В новом году право на страховую пенсию будут у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, рассказала агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.
Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.