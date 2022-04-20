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Глава МИД ФРГ Бербок заявила о намерении полностью отказаться от газа из России

Германия поставила перед собой цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Lenta.ru
"В прошлом мы допустили ошибки в энергетической отрасли, но обратно вернуться мы не можем. Мы не допустим импорта энергоносителей из России", – сообщила Анналена Бербок.
NVL
Бербок также добавила, что Германия "ранее допустила ошибки" в вопросе энергетического партнерства с Россией, но "прошлого не вернешь, мы должны в настоящее время тем более усиленно завершить наш импорт энергоносителей из России".
Комсомольская правда
"После отказа от нефти и угля Берлин откажется от российского газа", – добавила Анналена Бербок.
NVL

Подробнее о событии

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