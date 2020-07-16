Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Вашингтоне.
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МИД ФРГ: санкции США против «Северного потока-2» угрожают суверенитету ЕС

Коммерсантъ10:05

В МИД ответили на санкции США против «Северного потока - 2»

Газета.Ru10:14

Маас заявил, что США пренебрегают правом ЕС на определение энергетической политики

ТАСС08:43

В Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

Взгляд.ру09:23

Бизнес ФРГ назвал санкции США из-за Nord Stream 2 попыткой вымогательства

РБК08:09

Глава МИД Германии раскритиковал санкционные действия США

RT на русском08:59

Маас ответил на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

РИА Новости08:50
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Общество

Свердловский губернатор выдвинул условия для отмены всех ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что отмена всех ограничений по коронавирусу возможна при строжайшем соблюдении существующих запретов.
Европейско-Азиатские новости 10:17
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета 09:10
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Общество

Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области

РИА Новости 07:54
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Футбол

«Миссия выполнена». Кокорин отреагировал на отмену матча с «Тамбовом»

Нева Спорт 10:07
Происшествия

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Интерфакс 09:24
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Культура

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
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Общество

Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию

Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
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Армия и оружие

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
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Футбол

Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ

Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 вчера в 12:47
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Политика

В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО

Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
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Происшествия

В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Футбол

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Игры

В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

Hello Games анонсировала следующее обновление для No Man's Sky, с которым в игре появятся заброшенные космические корабли.
Игромания.ру 10:00
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Наука

Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей 10:19
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
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Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Армия и оружие

МИД РФ: США в Сирии тренируют боевиков в «зоне безопасности» Ат-Танфа

«Поступает информация о том, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг населенного пункта Ат-Танф - речь идет об американцах - тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований "Магавир ас-Саура", делается это для диверсионных акций в других частях Сирии», - заявила она на брифинге 16 июля.
ТК Звезда 09:48
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде из-за надписи на футболке

Русская Планета 09:24
Общество

Правительство Петербурга прорабатывает проект строительства линии метро на юге города

ТАСС 05:49
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