Политика

ТАССТАССГлава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ. Слова Мааса приводит в понедельник внешнеполитическое ведомство ФРГ на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России

РБК10:00

Депутат Новиков отреагировал на слова немецкого МИД об антироссийских санкциях

Телеканал 360°10:11

Глава МИД ФРГ заявил об отсутствии причин для отмены санкций против России

News.ru07:20

В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

Известия08:09

Германия заявила об отсутствии причин для отмены антироссийских санкций

Газета.Ru07:27

В Госдуме оценили заявление ФРГ о санкциях против России

RT на русском08:25

Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

ТАСС08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Политика

Сумма требований России к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд

Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ.
РИА Новости 10:54
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Авто

КамАЗ выпустит «убийцу» ГАЗели

По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.
Российская газета 05:00
Спорт

России предстоит выплатить ВАДА до 5 миллионов долларов

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.
Sportbox.RU 10:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 03:03
Происшествия

Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

RT на русском 09:35
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт

Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
iReactor вчера в 05:32
Политика

Финка Санна Марин может стать самым молодым премьер-министром в мире

34-летняя министр транспорта Финляндии Санна Марин была выбрана руководством ее социал-демократической партии на пост премьера страны и может стать самым молодым премьер-министром в мире.
Российская газета 02:29
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».
RT на русском 09:54
Происшествия

В астраханском детсаду двухлетняя девочка умерла во сне

В одном из детских садов города Камызяк Астраханской области умерла двухлетняя девочка.
Российская газета 08:18
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Общество

Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Аргументы и Факты вчера в 21:51
Происшествия

Жительница Тюменской области пытается спасти в Чечне своего мужа

Эхо Москвы 10:23
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости вчера в 03:27
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Экономика

Инвестиции в землю и коммерческую недвижимость вырастут до $3,8 млрд

По оценке CBRE, в недвижимость, землю и строящиеся объекты в России в этом году уже инвестировано $2,6 млрд, а к концу года объем сделок составит $3,8 млрд, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, говорит руководитель отдела рынков, капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.
РБК 03:46
Экономика

Отели Турции продолжат дорожать в ближайшие несколько лет

Турпоток в Турцию резко упал в 2015-2016 годах из-за серии терактов и ухудшения отношений с РФ, из-за которого чартеры в страну были временно запрещены.
Интерфакс 04:39
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Инфорос 03:44
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Политика

Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Lenta.ru вчера в 18:00
Гаджеты

Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4

Актуальные Новости 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное