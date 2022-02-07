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Глава МИД ФРГ отменила встречу с Зеленским из-за изменений в графике французского коллеги

Глава МИД Германии Анналена Бербок пояснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
РИА Новости
Изначально дипломаты намеревались вместе посетить украинскую столицу.
Царьград
Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
Взгляд.ру
Предполагалось, что министр проведет переговоры с украинским лидером и главой Министерства иностранных дел Германии Дмитрием Кулебой, а также посетит линию соприкосновения в Донбассе.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Глава МИД ФРГ Бербок: встреча с Зеленским отменилась из-за французского министра Ле Дриана
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