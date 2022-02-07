США считают, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Депутаты в феврале планируют внести в Госдуму проект нового закона о похоронном деле в России: согласно этому документу, похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, эти организации также внесут в специальный реестр, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в нижней палате, а также на источник, близкий к администрации президента.
США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.