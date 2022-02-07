Депутаты в феврале планируют внести в Госдуму проект нового закона о похоронном деле в России: согласно этому документу, похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, эти организации также внесут в специальный реестр, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в нижней палате, а также на источник, близкий к администрации президента.