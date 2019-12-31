Политика
RT на русскомГлава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
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Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани
Комсомольская правда17:57
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Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ
Хоккей
Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»
Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
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«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
Политика
Курц заявил о неготовности «маленькой Австрии» принимать мигрантов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Армия и оружие
Российские С-400 помогут Ирану сбивать американские F-35
Российские ЗРС С-400 помогут Ирану сбивать американские истребители F-35.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Наука
Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Космос
Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года
Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Кино
Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
Кино
Киноафиша «TV Губернии». Музыкальный фильм «Кошки»
Второго января на экраны вышел музыкальный фильм "Кошки", поставленный по одноимённому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.