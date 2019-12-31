Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
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Хайко Маас
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Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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