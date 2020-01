Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.