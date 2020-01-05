Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также с главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
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с чего всё началось
«В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации, в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном», — заявил
 он в интервью Bild.
RT на русскомвчера в 18:03

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Германия решила не допустить развития конфликта между США и Ираном

Lenta.ruвчера в 20:03

Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани

Комсомольская правдавчера в 17:57

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

RT на русскомвчера в 18:03

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани

Известиявчера в 19:24

Берлин попробует убедить Тегеран не мстить за смерть Сулеймани

Московский Комсомолецвчера в 17:57

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани

РИА Новостивчера в 17:36

В ФРГ заявили, что сделают все, чтобы избежать обострения обстановки на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 16:43
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Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

Автоновости дня вчера в 09:44
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
Энергетика

Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию

Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru вчера в 12:29
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Нева Спорт 02:54
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Армия и оружие

Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде

Росбалт вчера в 12:55
Космос

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ореанда-Новости 02 января в 10:43
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban

Московский Комсомолец 00:23
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Иркутской области

В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали.
ТАСС вчера в 23:00
Общество

В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России

В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Взгляд.ру 03:01
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия 03 января в 19:17
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM 02 января в 03:33
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ вчера в 05:54
Политика

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Вечерняя Москва вчера в 23:59
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета вчера в 19:54
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Шахтинские известия вчера в 07:29
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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