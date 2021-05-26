Глава МИД ФРГ счел неприемлемым решение Генпрокуратуры России по трем НПО Германии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает неприемлемым и странным решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении германского министра.В источнике
Решение Генпрокуратуры России вынести запрет на деятельность в общей сложности трёх немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым.RT на русском