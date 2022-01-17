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Глава МИД ФРГ: сертификация «Северного потока-2» остановлена из-за несоответствия праву ЕС

Германия и Евросоюз не должны затягивать или связывать с политикой сертификацию газопровода «Северный поток-2», говорится в заявлении
 российского МИДа.
РБК
Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
РИА Новости
В Министерстве иностранных дел подтвердили готовность соблюдать все правовые нормы и добавили, что запуск газопровода внесёт существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Евросоюза.
Секрет фирмы
Предыдущее правительство Германии договорилось с американскими властями, что запуск "Северного потока — 2" окажется "под вопросом", если Россия "вторгнется на Украину", добавила она.
Газета.Ru

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