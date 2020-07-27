Политика
Российская газетаГлава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газетам Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.
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с чего всё началось
Для возвращения России в G8 ей необходимо прийти к мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Rheinische Post.Коммерсантъвчера в 18:32
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Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Общество
Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео
Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
Слово и Дело 02:52
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 25 июля в 02:01
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Авто
Компания Honda запатентовала название нового внедорожника
Японский автопроизводитель запатентовал новое название «Trailsport», которое по мнению специалистов будет использоваться в «автомобилях и автомобильных запчастей».
32CARS.ru 01:26
Авто
Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России
Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение.
Новые автомобили 01:13
Происшествия
Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала
В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе.
Lenta.ru 03:12
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки
Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
ТАСС 02:27
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
Белый дом и Сенат договорились по новому пакету помощи экономике США
Администрация президента Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат американского Конгресса достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 00:44
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Гаджеты
Представлено ударопрочное стекло для смартфонов
Компания Corning анонсировала ударопрочное защитное стекло для смартфонов Gorilla Glass Victus.
Lenta.ru 03:05
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Единоборства
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Нур 25 июля в 15:47
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Происшествия
Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве
По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.
Коммерсантъ вчера в 13:08
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости вчера в 02:43
Происшествия
Собчак попросила Бастрыкина проверить монастырь на Урале
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым.
Газета.Ru 24 июля в 08:21
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 71,54 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 71,54 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 83,78 рубля.
ТАСС 03:21
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
РИА Новости вчера в 15:45
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Здоровье
В Башкирии за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом
Уфа, 27 июля 2020, 08:27 — REGNUM 36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии.
REGNUM 01:27
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Кино
Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон»
РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 июля в 15:01
Здоровье
Число выявленных случаев диабета выросло в России
Уровень заболеваемости (число выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличилось на 22,5% - 279,7. Лидерами по уровню заболеваемости в 2019 г. стали Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.
Izhlife 01:57