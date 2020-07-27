с чего всё началось

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газетам Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

Общество Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства. 1

Экономика Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). 77

Кино В США скончался актер Джон Сэксон За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году. 13

Авто Компания Honda запатентовала название нового внедорожника Японский автопроизводитель запатентовал новое название «Trailsport», которое по мнению специалистов будет использоваться в «автомобилях и автомобильных запчастей».

Авто Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение. 47

Происшествия Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе. 27

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 104

Происшествия В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда. 2

Общество Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 34

Гаджеты Представлено ударопрочное стекло для смартфонов Компания Corning анонсировала ударопрочное защитное стекло для смартфонов Gorilla Glass Victus. 10

Происшествия Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков. 576

Происшествия Собчак попросила Бастрыкина проверить монастырь на Урале Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым. 13

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 71,54 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 71,54 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 83,78 рубля.

Футбол Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.

Кино Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон» РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.