Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газетам Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.
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с чего всё началось
Для возвращения России в G8 ей необходимо прийти к мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Rheinische Post
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Коммерсантъвчера в 18:32

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Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

РИА Новостивчера в 19:37

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Интерфаксвчера в 22:44

В Германии выступили против возвращения России в G7

ТАССвчера в 21:26

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G8

Газета.Ru02:27

Германия выступила против возвращения России в G7

Lenta.ruвчера в 19:10

Германия выступила против возобновления G8 с Россией

Коммерсантъвчера в 18:32
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
48
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
266
Общество

Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео

Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
Слово и Дело 02:52
1
Экономика

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 25 июля в 02:01
77
Кино

В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru вчера в 10:01
13
Авто

Компания Honda запатентовала название нового внедорожника

Японский автопроизводитель запатентовал новое название «Trailsport», которое по мнению специалистов будет использоваться в «автомобилях и автомобильных запчастей».
32CARS.ru 01:26
Авто

Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение.
Новые автомобили 01:13
47
Происшествия

Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала

В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе.
Lenta.ru 03:12
27
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
104
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Происшествия

В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки

Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
ТАСС 02:27
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
104
Политика

Белый дом и Сенат договорились по новому пакету помощи экономике США

Администрация президента Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат американского Конгресса достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 00:44
60
Общество

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
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Гаджеты

Представлено ударопрочное стекло для смартфонов

Компания Corning анонсировала ударопрочное защитное стекло для смартфонов Gorilla Glass Victus.
Lenta.ru 03:05
10
Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
93
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм о протестном Хабаровске

МР7.ру 02:58
26
Единоборства

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Нур 25 июля в 15:47
5
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
10K
Происшествия

Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве

По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.
Коммерсантъ вчера в 13:08
Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости вчера в 02:43
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Происшествия

Собчак попросила Бастрыкина проверить монастырь на Урале

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым.
Газета.Ru 24 июля в 08:21
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 71,54 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 71,54 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 83,78 рубля.
ТАСС 03:21
Политика

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости вчера в 15:45
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Здоровье

В Башкирии за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом

Уфа, 27 июля 2020, 08:27 — REGNUM 36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии.
REGNUM 01:27
1
Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Кино

Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон»

РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 июля в 15:01
Здоровье

Число выявленных случаев диабета выросло в России

Уровень заболеваемости (число выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличилось на 22,5% - 279,7. Лидерами по уровню заболеваемости в 2019 г. стали Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.
Izhlife 01:57
13
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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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