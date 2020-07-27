Политика
Российская газетаГлава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газетам Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.
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с чего всё началось
Для возвращения России в G8 ей необходимо прийти к мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Rheinische Post.Коммерсантъвчера в 18:32
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Происшествия
Здание постройки XIX века загорелось в центре Казани
Вечерняя Казань 04:58
Экономика
Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли
По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Алтайская правда 01:40
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Космос
«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Общественная служба новостей 25 июля в 03:22
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:52
Футбол
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
В Севастополе за сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавируса
Шесть человек уже умерли от коронавируса. За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 21 случай коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 25 июля в 04:38
Транспорт
Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
РИА Новости 04:29
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Происшествия
В Уфе при перестрелке у бара пострадал человек
Российская газета 04:38
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Культура
Райан Рейнольдс пообещал награду за медведя
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс пообещал внушительную денежную награду тому, кто вернет маленькой девочке украденного у нее игрушечного медведя.
Kinonews.ru 03:38
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25
Футбол
Защитник «Химок» высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Защитник «Химок» Евгений Гапон прокомментировал эпизод на 82-й минуте финального матча Олимп-Кубка России с «Зенитом» (0:1). 29-летний футболист сфолил в своей штрафной площади на нападающем сине-бело-голубых Малкоме, после чего арбитр Владимир Москалев назначил пенальти.
Матч ТВ 25 июля в 15:50
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Согласно пояснениям экспертов Роскачества, самой ядовитой считается желтая плесень (Aspergillus flavus), она может вызывать болезнь легких.
Территория новостей 04:31
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39