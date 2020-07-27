с чего всё началось

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газетам Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

Экономика Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 6

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 562

Происшествия Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 407

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 111

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. 28

Экономика Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 37

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства. 11

Футбол Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.

Транспорт Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию. 1

Общество Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва". 72

Культура Райан Рейнольдс пообещал награду за медведя Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс пообещал внушительную денежную награду тому, кто вернет маленькой девочке украденного у нее игрушечного медведя.

Происшествия Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере». 11

Экономика Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара. 33

Общество Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.