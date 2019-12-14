Политика
КоммерсантъГлава МИД ФРГ заявил, что просьб о выдаче Хангошвили не было
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили. По его словам, федеральному правительству никогда не говорили о возможной угрозе, которая исходила от Хангошвили, и о том, что его следует выслать.
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Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Футбол
Слуцкий рассказал о своем будущем в качестве тренера
Российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о своем будущем после ухода из голландского «Витесса».
Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Происшествия
В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области
Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Экономика
В России потратят триллион рублей на ремонт мостов
Авто
Audi избавит свои авто от всех ручек и кнопок
Компания Audi намеревается избавить все свои авто от существующих ручек и кнопок.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Здоровье
Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес
По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова не работает.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Игры
Microsoft показала консоль Xbox Series X
Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Гаджеты
В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE
Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.
Футбол
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Анже»
Стали известны стартовые составы «Анже» и «Монако» на матч 18-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже.
Политика
СНБО Украины рассказал делегации США о стратегии кибербезопасности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал членам делегации Сената США, как работает центр кибербезопасности в стране, который был создан в 2016 году.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Футбол
Азар анонсировал возвращение в «Челси»
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Анкара предложила США продать им системы противоракетной обороны ПРО Patriot, однако американская сторона пока не дала ответа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Футбол
ЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБу
Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.