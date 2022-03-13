Будьте в Плюсе

Глава МИД Франции Ле Дриан: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта

Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу уже в воскресенье.
ТАСС
Новые санкции Евросоюза против России должны вступить в силу 13 марта, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
RT на русском
"Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступит в силу с сегодняшнего дня", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
РИА Новости
Также "будет введен запрет на все инвестиции в российский нефтяной сектор".
ТАСС

Подробнее о событии

МИД Франции: новые санкции ЕС против РФ вступят в силу сегодня
НТВ08:37
Глава МИД Франции заявил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу уже 13 марта
ТАСС07:49
Самое цитируемое
Уже в воскресенье вступят в силу новые санкции ЕС против РФ - глава МИД Франции
Независимая газета08:30
МИД Франции: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта
Московский Комсомолец07:59
Глава МИД Франции заявил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта
Lenta.ru08:00
Глава МИД Франции Ле Дриан: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта
РИА Новости07:59
Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России должны вступить в силу 13 марта
RT на русском08:23
МИД Франции сообщил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта
Газета.Ru07:43

Интересное

«Челси» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Лестером»

Тур закроется в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».
Sports.ruвчера в 09:38

Силы ЛНР обнаружили места массового убийства ВСУ мирных жителей

Подразделения народной милиции ЛНР в ходе операции по освобождению территории республики обнаружили места массового убийства украинскими силовиками мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
Российская газета08:36

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Министр повторил ранее уже озвученный тезис: суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях, пока часть резервов не будет разморожена.
Интерфакс07:37

Житель Киева в парике пытался сбежать с Украины

Киевлянин в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, на границе выдавая себя за женщину.
REGNUM08:07

Спрятанное в чемодане тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в Липецке

Труп модели Гретты Ведлер, пропавшей около года назад в Москве, был найден в чемодане, спрятанном в автомобиле в другом городе — Липецке.
Lenta.ru03:48

«Челси» обратился к правительству Великобритании с просьбой смягчить санкции к клубу

Руководство «Челси» просит правительство Великобритании смягчить санкции, которые были наложены на команду.
Советский спорт06:41

СМИ: глава Чечни Кадыров, предположительно, прибыл на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал RT.
РИА Новости08:11

Продюсер Сергей Лавров раскритиковал Макса Барских, Потапа и Настю Каменских

Музыкальный продюсер Сергей Лавров пристыдил украинских артистов, негативно высказывающихся о России.
Пятый канал11 марта в 07:55

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг рядом с украинским

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
РИА Новости05:49