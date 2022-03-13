РИА НовостиГлава МИД Франции Ле Дриан: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 мартаНовый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу уже в воскресенье.ТАССНовые санкции Евросоюза против России должны вступить в силу 13 марта, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.RT на русском"Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступит в силу с сегодняшнего дня", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.РИА НовостиТакже "будет введен запрет на все инвестиции в российский нефтяной сектор".ТАССЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuКомсомольская правдаREGNUMGazeta.SPbRT на русскомRB НовостиФАНИА Красная ВеснаНТВПодробнее о событииМИД Франции: новые санкции ЕС против РФ вступят в силу сегодняНТВ08:37Глава МИД Франции заявил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу уже 13 мартаТАСС07:49Самое цитируемоеУже в воскресенье вступят в силу новые санкции ЕС против РФ - глава МИД ФранцииНезависимая газета08:30МИД Франции: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 мартаМосковский Комсомолец07:59Глава МИД Франции заявил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 мартаLenta.ru08:00Глава МИД Франции Ле Дриан: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 мартаРИА Новости07:59Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России должны вступить в силу 13 мартаRT на русском08:23МИД Франции сообщил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 мартаГазета.Ru07:43Показать ещёОценить577Поделиться