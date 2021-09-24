У ученых наконец-то есть объяснение самым энергичным взрывам во Вселенной

По данным НАСА, выпущенный в результате огромного космического взрыва один гамма-всплеск способен светить примерно в миллион триллионов раз ярче, чем наше Солнце, но ученые не могут объяснить, почему это происходит.