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Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях отправки ЧВК «Вагнер» в Мали

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что возможная отправка ЧВК "Вагнер" в Мали будет иметь последствия для России.
Москва 24
Диоп провел в пятницу, 24 сентября, встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявлял, что представителей российских вооруженных сил в Мали нет.
РБК
14 сентября Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников.
Lenta.ru

С чего всё началось

Ле Дриан предупредил о «серьезных последствиях» в случае прихода ЧВК «Вагнер» в Мали
Развертывание деятельности частной военной компании "Вагнер" в Мали будет иметь серьезные последствия, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в четверг.
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