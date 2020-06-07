с чего всё началось

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.

Общество Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. 85

Политика МИД РФ заявил о возможных провокациях НАТО на параде Победы Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказал опасения, что НАТО может организовать провокации в день проведения парада Победы 24 июня. 787

Общество Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 27

Общество В России установят единые требования безопасности для пляжей Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации. 6

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 1K

Общество В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека В больницах Свердловской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.

Единоборства Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.

Общество Во Владимирской области выявили 55 новых носителей коронавируса Владимир, 4 июня 2020, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 750

Общество На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь. 2

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Шоу-бизнес На критику Валерии ответил Сергей Шнуров Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу». 87

Футбол Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава. 5