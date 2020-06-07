Политика
Российская газетаГлава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag.Аргументы и Фактывчера в 21:44
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Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
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Lenta.ru 05 июня в 14:45
Политика
В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске
Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
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Юлия Норкина совершила самоубийство
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказал опасения, что НАТО может организовать провокации в день проведения парада Победы 24 июня.
Южный Федеральный вчера в 14:20
Общество
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РИА Новости 01:37
Общество
В России установят единые требования безопасности для пляжей
Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
ТАСС 00:01
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Общество
В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
В больницах Свердловской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.
Екатеринбург Онлайн 05 июня в 02:46
Происшествия
Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Якутске
В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
Якутия 24 вчера в 07:42
Общество
ПФР предупредил о новой схеме мошенников с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о новой схеме, по которой мошенники обманывают граждан.
ГТРК Вятка вчера в 12:05
Политика
Песков рассказал, в каком случае вступят в силу поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, в каком случае поправки вступят в силу.
Infox.ru 05 июня в 07:51
Единоборства
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Общество
Во Владимирской области выявили 55 новых носителей коронавируса
Владимир, 4 июня 2020, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04 июня в 05:04
Общество
На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы
Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь.
REGNUM 02:41
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Военное дело вчера в 07:24
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон-книжку с большим гибким экраном
На эскизах изображён аппарат в форме книжки с экраном, который в сложенном состоянии оказывается снаружи.
Astera 05 июня в 04:28
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На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
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Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
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Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Происшествия
В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля
Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске. Автомобиль врезался в остановку, на которой они стояли, и перевернулся.
Российская газета вчера в 23:17
Политика
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства
Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
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Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Общество
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39