Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag
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Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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