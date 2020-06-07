с чего всё началось

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,6K

Общество Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске. 638

Энергетика ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства. 5

Общество За сутки от коронавируса в России умерли 134 человека За последние сутки от коронавируса в России умерли 134 человека.

Общество В работе Telegram произошел сбой В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. 72

Религия День Святой Троицы празднуют сегодня православные Православные христиане сегодня празднуют День Святой Троицы или Пятидесятницы – один из важнейших в церковном календаре. 609

Футбол Мостовой: «Сочи» еще спокойно может побороться за место в еврокубках Футболист отметил, во всеми конкурентами, в том числе с «Динамо», сочинцам еще предстоит сыграть, и потому можно еще спокойно побороться за место в еврокубках.

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 1K

Общество «Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык. 115

Политика Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии. 47

Общество Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались. 88

Технологии Новое расследование: в Китае давно знали о заразности смертельного коронавируса Появились новые данные о том, что китайские ученые знали, что вирус смертельно опасен и «заразен» до того, как официальные лица страны сообщили миру о «загадочной» вспышке.

Армия и оружие Польская пресса рассказала, как Россия улучшит «Акации» По информации польского издания Defence24, 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" до сих пор являются основной системой ствольной артиллерии на вооружении российской армии, несмотря на то, что с начала производства гаубиц прошло почти полвека.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K