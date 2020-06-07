с чего всё началось

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.

Авто В России появились новые модификации Skoda Superb Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.

Общество В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня. 1K

Общество Россиян предупредили о переменчивом лете Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. 62

Общество Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске. 631

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Общество Удвоение минимального пособия на первого ребёнка одобрил кабмин На сайте кабинета министров появилось распоряжение, согласно которому вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. 3

Общество В работе Telegram произошел сбой В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. 72

Общество В России установят единые требования безопасности для пляжей Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.

Общество Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. 17

Религия Православные христиане празднуют день Святой Троицы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.