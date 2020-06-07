с чего всё началось

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас признал наличие сложностей в отношениях с США. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. Таким образом глава МИД отреагировал на сокращение Вашингтоном численности военного контингента в ФРГ почти на 10 тыс. человек.

Политика Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах. 468

Шоу-бизнес Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело. 16

Происшествия Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Политика Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами. 1

Армия и оружие НАТО начинает морские учения BALTOPS у берегов Дании и Германии Стоит также отметить, что морские учения BALTOPS являются традиционным мероприятием и проводятся начиная с 1972 года.

Экономика Подготовку к строительству моста на остров Елены начинают в Приморье Председатель правительства Приморья Вера Щербина подписала постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита в рамках первого этапа строительства "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД). 3

Здоровье На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса В Сахалинской области закрыли на карантин Корсаковскую центральную районную больницу после заболевания коронавирусом семи сотрудников и одного пациента этого лечебного учреждения. 10

Политика Помпео сравнил Китай с нацистской Германией Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии. 2

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 16