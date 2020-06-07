Политика

РБКРБКГлава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас признал наличие сложностей в отношениях с США. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. Таким образом глава МИД отреагировал на сокращение Вашингтоном численности военного контингента в ФРГ почти на 10 тыс. человек.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag
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